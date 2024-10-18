Биолог не поверил в пернатую ОПГ как причину разбитых машин в одном из ЖК Люберец
Биолог Симак не верит, что птицы сбрасывают камни на автомобили в Люберцах
Ворона. Обложка © pixabay / zimt2003
Кандидат биологических наук Сергей Симак отказывается верить в «пернатую ОПГ», терроризирующую жителей одного из ЖК в подмосковных Люберцах. Он предварительно изучил фотографии с места ЧП, а также ознакомился с заявлениями граждан.
Учёный подчеркнул, что животные всегда склонны лишь к такому поведению, которое имеет биологический смысл для их вида. По его словам, в наших широтах не встречаются птицы, для которых характерно поведение, даже отдалённо напоминающее прицельное бомбометание камнями.
«У кого-то вариативность поведения шире, как у человека, у кого-то уже, но ни у одного вида птиц, обитающих в России, нет ничего похожего на поведение, описанное в жалобе жильцов», — уверен собеседник Инфо24.
Напомним, ранее Life.ru сообщал, что пернатая ОПГ закошмарила жителей Люберец. По словам граждан, птицы собирают камни и скидывают на автомобили и людей.