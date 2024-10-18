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18 октября, 11:43

ЗАГСы будут делиться данными россиян с ФСБ

ФСБ разработала проект для доступа к данным граждан России из ЗАГСов

Федеральная служба безопасности (ФСБ) РФ будет получать данные о россиянах из загсов по новому закону. В спецслужбе разработали проект постановления правительства РФ, документ опубликован на официальном портале нормативных актов.

В пояснительной записке к проекту указано, что документ разработан с целью осуществления норм федерального закона «О внесении изменений в отдельные законодательные акты РФ». Этот проект регулирует нормы предоставления информации о государственной регистрации актов гражданского состояния.

«ФСБ включена в число органов, которым предоставляются сведения о государственной регистрации актов гражданского состояния, содержащиеся в Едином государственном реестре записей актов гражданского состояния», — указано в документе.

ФСБ получила доступ к документам российских призывников
ФСБ получила доступ к документам российских призывников

Ранее Life.ru сообщал, что ФСБ сможет получить доступ к сведениям о рождении, смерти и заключении браков россиян. Новые нормы обяжут ФНС РФ, которая выступает оператором госреестра ЗАГС, предоставлять спецслужбам необходимые данные.

Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM / Vasilii Aleksandrov

Дарья Нарыкова
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