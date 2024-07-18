ФСБ может получить доступ к данным о рождении, смерти и заключении браков, пишут СМИ
ТАСС: ФСБ может получить доступ ко всем данным госреестра ЗАГС
ФСБ России может получить доступ к данным госреестра органов записи актов гражданского состояния (ЗАГС) о рождении, смерти, заключении и расторжении браков, смене имени и установлении отцовства. Это следует из поправок, одобренных комитетом Госдумы по безопасности и противодействию коррупции, сообщает ТАСС.
Изменения планируют внести в закон "Об актах гражданского состояния". Новые нормы обяжут Федеральную налоговую службу (ФНС), которая выступает оператором госреестра ЗАГС, предоставлять спецслужбам необходимые данные.
Подобную информацию из госреестра ЗАГС сейчас предоставляют МВД, ФНС, Минздраву, Росстату, Минцифры, Фонду обязательного медицинского страхования (ФОМС), Социальному фонду, а также избирательной комиссии и комиссиям референдума.
Ранее сообщалось, что ФСБ получила доступ к документам российских призывников. До этого президент РФ Владимир Путин дал разрешение службе принимать участие в отборе призывников на службу. В подписанном им указе написано, что такие меры приняли для комплектования российских органов безопасности.
ТАСС / Сергей Бобылев