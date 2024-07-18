ФСБ может получить доступ к данным о рождении, смерти и заключении браков, пишут СМИ

ФСБ России может получить доступ к данным госреестра органов записи актов гражданского состояния (ЗАГС) о рождении, смерти, заключении и расторжении браков, смене имени и установлении отцовства. Это следует из поправок, одобренных комитетом Госдумы по безопасности и противодействию коррупции, сообщает ТАСС.