«Никакого явления нет»: Священник скептически отнёсся к зумерсокому тренду «монастыринг»

Настоятель Георгиевского храма в Нахабине Павел Островский скептически отнёсся к новому тренду зумеров под названием «монастыринг». Священник отметил, что поддержал бы такое явление, если бы оно было действительно было массовым.

«Никакого нового явления у молодёжи нет — не стоит выдавать желаемое за действительность. Возможно какие-то пару групп съездили на послушания, забыв о слове «паломничество», в шутку потом назвали это «монастырингом», а потом новость завирусилась», — написал представитель РПЦ в телеграм-канале.

Также отец Павел добавил, что был бы рад, если такая мода появилась, однако по факту это то, что уже и так есть — паломничество. В любом случае, считает священнослужитель, пробовать подобные идеи среди молодого поколения надо, так как они могут «выстрелить».