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18 октября, 11:40

«Никакого явления нет»: Священник скептически отнёсся к зумерсокому тренду «монастыринг»

Священник Островский: Никакого массового «монастыринга» среди зумеров нет

Настоятель Георгиевского храма в Нахабине Павел Островский скептически отнёсся к новому тренду зумеров под названием «монастыринг». Священник отметил, что поддержал бы такое явление, если бы оно было действительно было массовым.

«Никакого нового явления у молодёжи нетне стоит выдавать желаемое за действительность. Возможно какие-то пару групп съездили на послушания, забыв о слове «паломничество», в шутку потом назвали это «монастырингом», а потом новость завирусилась», — написал представитель РПЦ в телеграм-канале.

Также отец Павел добавил, что был бы рад, если такая мода появилась, однако по факту это то, что уже и так есть — паломничество. В любом случае, считает священнослужитель, пробовать подобные идеи среди молодого поколения надо, так как они могут «выстрелить».

Ранее Life.ru сообщал, что у зумеров набирает популярность новое течение под названием «монастыринг». Так, молодёжь массово уходит в храмы, чтобы поправить психическое здоровье. Там юношам и девушкам дают работу, еду и спальное место. «Православный ретрит» длится около месяца, этого зумерам хватает, чтобы прийти в норму.

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Обложка ©

ТАСС / Станислав Красильников

Наталья Демьянова
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