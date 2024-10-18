Найденные на острове Пасхи цирконы озадачили геологов, изучающих мантию Земли

Общепринятые понятия о земных недрах и движениях мантийных потоков могут обрушиться. Геологи из Кубы, Колумбии и Утрехта провели исследование, которое в корне меняет сегодняшнее представление об этих процессах, сообщает Phys.org.

Исследователи обнаружили на острове Пасхи, состоящем из нескольких потухших вулканов, минералы циркона, которым может быть до 165 миллионов лет. Данная находка бьёт по теории о том, что мантийные потоки следуют за тектоническими плитами подобно конвейерной ленте. Исследования показали: все куски циркона имеют одинаковый состав, а соответственно они появились в одном источнике.

Изобилие осколков говорит о том, что мантия под островом оставалась активной на протяжении значительного времени. Также учёные предположили, что вулканическое плато, существовавшее 165 миллионов лет назад, могло быть поглощено под Антарктическим полуостровом, что объясняет сохранение древних цирконов в относительно молодом вулканическом материале. Результаты исследования могут привести к пересмотру существующих теорий о мантийных потоках и расширить наше понимание геологических процессов.