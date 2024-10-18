«Собирали по кусочкам»: 31-летнюю звезду «Холостяка» нашли мёртвой
Участница шоу «Холостяк» Вероника Мурашкина умерла в 31 год из-за болезни
Вероника Мурашкина. Обложка © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / veronica_beautiful
Бывшая участница телевизионного шоу «Холостяк» Вероника Мурашкина умерла в возрасте 31 год. Об этом сообщает портал Ngs.ru, ссылаясь на знакомого Мурашкиной.
По предварительной информации, звезда «Холостяка» могла умереть из-за проблем с лёгкими. Четыре года назад Мурашкина попала в аварию, после этого она не смогла до конца оправиться. Знакомые модели отметили, что девушку «собирали по кускам».
«Она долго лечилась, лежала в клиниках и восстанавливалась. Казалось, что эта беда уже в прошлом, но пришла новая. Вероника стояла в очереди на трансплантацию, но не дождалась. Сегодня ночью этого светлого человека не стало», — рассказал знакомый Мурашкиной.
Вероника Мурашкина родилась в Новосибирской области. Девушка участвовала в телевизионном шоу «Холостяк», где боролась за сердце актёра Ильи Глинникова в пятом сезоне проекта в 2017 году. Однако в последнем выпуске программы девушка выбыла за свои слова про любовь. В последние годы Мурашкина занималась плетением из бисера, свои работы продавала в соцсетях. Кроме того, она пережила тяжёлое расставание с мужем и почти перестала выходить из дома.
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