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18 октября, 11:52

Новогодние поздравления в газете обернулись для алтайского чиновника штрафом

Главу комитета ветеринарии Алтая оштрафовали на 20 тысяч за поздравления в газете

Айдар Тодошев. Обложка © VK / ЦУР Республики Алтай

Айдар Тодошев. Обложка © VK / ЦУР Республики Алтай

Суд обязал председателя комитета ветеринарии Республики Алтай Айдара Тодошева заплатить штраф за поздравления с Новым годом, опубликованные в газете. Чиновника уличили в нецелевом использовании бюджетных средств.

В суде было установлено, что Тодошев дважды размещал в местной газете «Звезда Алтая» поздравления с Новым годом, на публикацию которых было потрачено 6 050 рублей. Примечательно, что эти деньги предназначались для освещения деятельности комитета ветеринарии в СМИ, однако информация о деятельности ведомства в публикациях газеты отсутствовала. В результате бюджетные деньги оказались потрачены не на нужные цели.

«В отношении руководителя учреждения было возбуждено дело об административном правонарушении, предусмотренном статьей 15.14 КоАП РФ. <...> Ему назначен штраф в размере 20 тысяч рублей», — сообщает Горно-Алтайский городской суд.

Ранее Life.ru сообщал, что обвинение запросило 12 лет колонии строгого режима и штраф в шесть миллионов рублей для бывшего вице-мэра Владивостока Алексея Ляйфера. Экс-чиновник обвиняется в коррупционных преступлениях.

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Наталья Демьянова
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