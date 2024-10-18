Новогодние поздравления в газете обернулись для алтайского чиновника штрафом

В суде было установлено, что Тодошев дважды размещал в местной газете «Звезда Алтая» поздравления с Новым годом, на публикацию которых было потрачено 6 050 рублей. Примечательно, что эти деньги предназначались для освещения деятельности комитета ветеринарии в СМИ, однако информация о деятельности ведомства в публикациях газеты отсутствовала. В результате бюджетные деньги оказались потрачены не на нужные цели.