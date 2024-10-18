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18 октября, 12:04

Врачи кардиореанимации стабилизировали состояние экс-вокалиста Little Big

Состояние фронтмена Jane Air и экс-вокалиста Little Big Лисcова стабилизировали

Врачи в кардиореанимации в Мариинской больнице стабилизировали состояние фронтмена Jane Air и экс-вокалиста Little Big Антона Лисcова. По данным SHOT, певца решено выписать из больницы на следующей неделе

49-летний Лиссов просил врачей назначить ему амбулаторное лечение, но те порекомендовали ему наблюдаться в больнице. Медики предписали ему дождаться результатов всех анализы и обследований перед выпиской.

Ранее сегодня стало известно, что бывший бэк-вокалист группы Little Big Антон Лиссов был госпитализирован в реанимационное отделение Мариинской больницы в Санкт-Петербурге с подозрением на инфаркт. Музыкант обратился за помощью из-за болей в груди и затруднённого дыхания.

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Звезда «Кармелиты» попала в реанимацию из-за «тихого убийцы», сгубившего Юру Шатунова
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Антон Лисcов. Фото © Телеграм / janeairband

Андрей Бражников
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