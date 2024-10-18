Врачи кардиореанимации стабилизировали состояние экс-вокалиста Little Big
Состояние фронтмена Jane Air и экс-вокалиста Little Big Лисcова стабилизировали
Врачи в кардиореанимации в Мариинской больнице стабилизировали состояние фронтмена Jane Air и экс-вокалиста Little Big Антона Лисcова. По данным SHOT, певца решено выписать из больницы на следующей неделе
49-летний Лиссов просил врачей назначить ему амбулаторное лечение, но те порекомендовали ему наблюдаться в больнице. Медики предписали ему дождаться результатов всех анализы и обследований перед выпиской.
Ранее сегодня стало известно, что бывший бэк-вокалист группы Little Big Антон Лиссов был госпитализирован в реанимационное отделение Мариинской больницы в Санкт-Петербурге с подозрением на инфаркт. Музыкант обратился за помощью из-за болей в груди и затруднённого дыхания.
Антон Лисcов. Фото © Телеграм / janeairband