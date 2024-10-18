Юрист призвал бороться с фиктивными разводами при помощи «показательной порки»

С фиктивными разводами с целью получить выгоду необходимо бороться в судебном порядке, устроив для супругов «показательную порку». Об этом заявил юрист Денис Хмелевской, комментируя ситуацию в Бурятии, где некоторые семьи, как писали СМИ, формально распались ради субсидий по ЖКХ.

Эксперт подчеркнул, что доказать факт фиктивности развода несложно, однако управляющим компаниям невыгодно этим заниматься, поэтому недобросовестные граждане пользуются ситуацией ради выгоды. При этом действия супругов нельзя расценивать как правонарушение или преступление.

«Фиктивный развод не является административным правонарушением, преступлением. Следовательно, этот развод не порождает никаких штрафных санкций для людей», — отметил собеседник 360.ru.