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18 октября, 12:49

Собянин: Каждый восьмой россиянин получает медпомощь из отчислений москвичей

Сергей Собянин. Обложка © Life.ru

Сергей Собянин. Обложка © Life.ru

Каждый восьмой россиянин получает медицинские услуги, пенсионное и социальное страхование из зарплатных отчислений москвичей. С таким заявлением выступил мэр столицы Сергей Собянин.

«Сегодня, каждый восьмой россиянин получает медицинскую помощь, пенсионную, социальное страхование за счёт москвичей, которые ведут отчисления в эти фонды со своего фонда заработной платы», — сказал мэр в ходе заседания Московского финансового форума, отметив, что бюджетные фонды из столицы выросли в шесть раз за весь период.

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Недавно Собянин рассказал, что в Москве начинают работу несколько инновационных проектов по транспорту. Отмечается, что речь идёт о внедрении СБП для оплаты поездок. Данный способ доступен в метро, МЦК, речном и наземном транспорте.

Николай Рюмин
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