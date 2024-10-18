Собянин: Каждый восьмой россиянин получает медпомощь из отчислений москвичей
Сергей Собянин. Обложка © Life.ru
Каждый восьмой россиянин получает медицинские услуги, пенсионное и социальное страхование из зарплатных отчислений москвичей. С таким заявлением выступил мэр столицы Сергей Собянин.
«Сегодня, каждый восьмой россиянин получает медицинскую помощь, пенсионную, социальное страхование за счёт москвичей, которые ведут отчисления в эти фонды со своего фонда заработной платы», — сказал мэр в ходе заседания Московского финансового форума, отметив, что бюджетные фонды из столицы выросли в шесть раз за весь период.
Недавно Собянин рассказал, что в Москве начинают работу несколько инновационных проектов по транспорту. Отмечается, что речь идёт о внедрении СБП для оплаты поездок. Данный способ доступен в метро, МЦК, речном и наземном транспорте.