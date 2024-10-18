Абхазия приостановит пропуск людей через границу с Грузией с 23 по 30 октября

Пропуск людей через границу между Абхазией и Грузией будет приостановлен на период с 23 по 30 октября. Решение принято в связи с риском провокаций со стороны радикальных сил во время проведения парламентских выборов в Грузии. Об этом сообщила пресс-служба президента Аслана Бжании по итогам заседания Совета безопасности республики.

«С учётом уже имеющейся информации о незаконных полётах БПЛА на приграничных территориях Служба госбезопасности предложила временно приостановить пропуск граждан на абхазо-грузинской границе», — говорится в сообщении.

Предложение о приостановке пропуска на КПП одобрили члены Совета безопасности, подытожили в пресс-службе. Примечательно, что правило не коснётся граждан Абхазии, имеющих гражданство или вид на жительство республики, которые на законных правах возвращаются из Грузии. Также это касается лиц, обеспечивающих бесперебойное функционирование энергосистемы по линии РУП «Черноморэнерго».