Брат кузбасского депутата 10 км вёз на капоте судебного пристава и сбил инспектора ГИБДД
В Кузбассе мужчина ездил с судебным приставом на капоте и сбил инспектора ГИБДД
В Киселёвске Кемеровской области водитель машины наехал на судебного пристава. Вместо того, чтобы оказать пострадавшему необходимую помощь, мужчина за рулём продолжил езду с человеком на капоте, передаёт пресс-служба СУСК РФ по региону.
Видео © VK/Инцидент Кузбасс / Телеграм/Мой Киселёвск
Злоумышленник 10 км вёз на капоте «пассажира». Помочь несчастному приставу, который даже слезть не мог, решил водитель грузовика. Он преградил мужчине дорогу, однако тот не сдался и начал газовать назад. За «спиной» у него, как оказалось, стоял сотрудник Госавтоинспекции. Страж порядка пытался остановить происходящее, но оказался сбит. И приставу, и госавтоинспектору оказали медицинскую помощь.
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