Брат кузбасского депутата 10 км вёз на капоте судебного пристава и сбил инспектора ГИБДД

В Киселёвске Кемеровской области водитель машины наехал на судебного пристава. Вместо того, чтобы оказать пострадавшему необходимую помощь, мужчина за рулём продолжил езду с человеком на капоте, передаёт пресс-служба СУСК РФ по региону.

Злоумышленник 10 км вёз на капоте «пассажира». Помочь несчастному приставу, который даже слезть не мог, решил водитель грузовика. Он преградил мужчине дорогу, однако тот не сдался и начал газовать назад. За «спиной» у него, как оказалось, стоял сотрудник Госавтоинспекции. Страж порядка пытался остановить происходящее, но оказался сбит. И приставу, и госавтоинспектору оказали медицинскую помощь.

Нарушитель был задержан, на него завели уголовное дело по ст. 317 УК РФ «Посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа». Местные жители в чатах пишут, что фигурант – бизнесмен и брат депутата Зограк Д.