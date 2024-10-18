Погоны полетели в Казахстане после жестокого убийства подростка толпой из-за неоплаченного пива

После резонансного убийства подростка в городе Талгар в Казахстане стало известно о снятии с должностей прокурора Талгарского района и зампрокурора Алма-Атинской области. Об этом сообщает пресс-служба Генеральной прокуратуры республики.

Напомним, 4 октября группа неизвестных совершила нападение на 16-летнего юношу, который заступился за отца — хозяина магазина. Мужчины намеревались украсть пиво, но подросток не позволил им уйти, не оплатив товар. Обозлившись, преступники позвали приятелей с ружьями и ножами — более десяти человек — после чего жестоко расправились над ребёнком. На этом месть не завершилась — 12 октября кто-то поджёг дом семьи погибшего. Всего по этому делу задержано семь подозреваемых. После случившегося нацгвардия начала патрулировать улицы города.