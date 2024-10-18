«Мир стал враждебным»: Психолог раскрыл суть кризиса 25-летних

В последние годы эксперты наблюдают развитие феномена, прозванного кризисом 25-летних. Он характеризуется неготовностью молодых людей полноценно вступить во взрослую жизнь, чтобы приносить пользу не только себе, но и обществу. Об этом рассказал профессор МГПУ, доктор психологических наук Борис Рыжов.

«В течение всего периода обучения человека хвалили и поощряли за «работу над собой», за личностный рост, за успехи в учёбе. Но теперь от него ожидают, что он будет работать на общество, вносить свой вклад», — отметил эксперт, обратив внимание, что многие 25-летние люди не готовы к новому этапу.

По сути, молодые люди не понимают, что ожидания общества изменились. Они хотят жить так, как привыкли, то есть решать исключительно свои вопросы. Поэтому им кажется, что «мир внезапно стал враждебным, что их перестали ценить». Однако причиной диссонанса является недостаток социализации.

«Люди достигают биологической зрелости, но психологически оказываются не готовы к требованиям взрослой жизни. Это может приводить к разочарованию в жизни, депрессии, трудностям в построении карьеры и личных отношений», — заключил собеседник «Газеты.ru».