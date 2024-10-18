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18 октября, 14:54

Собянин указал на «сиесту и пивко» в ЕС, говоря о разнице в эффективности труда

Сергей Собянин. Обложка © Фотобанк Фонда «Росконгресс» / Игорь Родин

Сергей Собянин. Обложка © Фотобанк Фонда «Росконгресс» / Игорь Родин

Россияне трудятся больше, чем во многих странах Европы, пока в Италии проводят традиционную сиесту, работают сокращённо в пятницу и отдыхают в субботу и воскресенье. При этом у последних эффективность труда намного выше. Об этом на финансовом форуме заявил мэр Москвы Сергей Собянин.

«Посмотрите, наши трудяги, которые с утра до вечера работают, в субботу, воскресенье и так далее, и итальянцы — обед, сиеста, пивка попили, поспали, в пятницу короткий рабочий день, в субботу-воскресенье никто не работает. А производительность выше», — заявил Собянин.

Градоначальник вспомнил и о Германии, где соблюдение прав работников строго регулируется, а также налажена система работы профсоюзов. Для решения проблемы в РФ он предложил концентрировать население в крупных городах, как в ЕС, а не продолжать жить «на селе». Хотя, признал Собянин, многие не согласны с этим предложением.

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Ранее в Госдуму внесли законопроект о сокращённой рабочей неделе для женщин с двумя и более несовершеннолетними детьми. Авторы инициативы — группа депутатов от фракции ЛДПР во главе с лидером партии Леонидом Слуцким.

Мария Любицкая
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