Собянин указал на «сиесту и пивко» в ЕС, говоря о разнице в эффективности труда

Россияне трудятся больше, чем во многих странах Европы, пока в Италии проводят традиционную сиесту, работают сокращённо в пятницу и отдыхают в субботу и воскресенье. При этом у последних эффективность труда намного выше. Об этом на финансовом форуме заявил мэр Москвы Сергей Собянин.

«Посмотрите, наши трудяги, которые с утра до вечера работают, в субботу, воскресенье и так далее, и итальянцы — обед, сиеста, пивка попили, поспали, в пятницу короткий рабочий день, в субботу-воскресенье никто не работает. А производительность выше», — заявил Собянин.

Градоначальник вспомнил и о Германии, где соблюдение прав работников строго регулируется, а также налажена система работы профсоюзов. Для решения проблемы в РФ он предложил концентрировать население в крупных городах, как в ЕС, а не продолжать жить «на селе». Хотя, признал Собянин, многие не согласны с этим предложением.