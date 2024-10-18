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18 октября, 14:12

Путин: США тащат союзников по НАТО в Азию, как «собачек на аркане»

Президент России Владимир Путин на встрече с руководителями СМИ стран БРИКС заявил, что США активно вмешиваются в дела Азии, привлекая своих союзников по НАТО. Он отметил, что эта политика является контрпродуктивной и что фактически НАТО втягивает европейские страны в азиатские дела.

Путин задался вопросом, действительно ли европейцы хотят ухудшать свои отношения с Китаем и создавать напряженность в регионе через участие в НАТО. По его мнению, Европа не заинтересована в этом. Однако, по его словам, их «тащат на аркане, как маленьких собак», что подчеркивает доминирующую роль США в этих процессах.

БРИКС. Расшифровка, список стран-участниц, инициативы и будущее объединения
БРИКС. Расшифровка, список стран-участниц, инициативы и будущее объединения

Ранее Путин заявил, что доля стран БРИКС в мировом ВВП уже выше показателей G7. Он отметил, что страны объединения сегодня являются «драйверами экономического мирового роста».

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Life.ru

Марина Фещенко
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