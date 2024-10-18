Президент России Владимир Путин на встрече с руководителями СМИ стран БРИКС заявил, что США активно вмешиваются в дела Азии, привлекая своих союзников по НАТО. Он отметил, что эта политика является контрпродуктивной и что фактически НАТО втягивает европейские страны в азиатские дела.

Путин задался вопросом, действительно ли европейцы хотят ухудшать свои отношения с Китаем и создавать напряженность в регионе через участие в НАТО. По его мнению, Европа не заинтересована в этом. Однако, по его словам, их «тащат на аркане, как маленьких собак», что подчеркивает доминирующую роль США в этих процессах.