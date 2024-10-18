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18 октября, 15:20

Путин назвал СВО «войной математиков» России и НАТО

Путин заявил на опыте СВО, что современная война — это «война математиков»

Участники спецоперации (СВО) считают современный способ ведения войны «битвой математиков». Об этом рассказал президент РФ, верховный главнокомандующий ВС РФ Владимир Путин на встрече с главами ведущих СМИ стран-участников БРИКС.

«Ещё совсем недавно говорили, что современный способ ведения борьбы — это противоборство технологий. Сегодня я уже от наших участников боевых действий услышал, что современная война — это «война математиков», — указал российский лидер.

Президент объяснил, что средства электронной борьбы подавляют средства поражения. В свою очередь враг, понимая, как работают средства РЭБ противника, противостоит им и меняет программное обеспечение ударных вооружений. Процесс обновления софта продолжается бесконечность, заметил Путин. Но, по его оценке, украинская армия не способна это делать, за неё обновлением занимаются математики НАТО. А вот Российская армия делает это всё сама, подчеркнул верховный главнокомандующий.

Путин: Россия будет делать всё для поддержки участников СВО
Путин: Россия будет делать всё для поддержки участников СВО

А ранее Владимир Путин заявил, что Россия готова к продолжению вооружённой борьбы. Глава государства отметил, что ВС РФ воюют и делают программное обеспечение сами, в отличие от украинцев.

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Life.ru

Дарья Нарыкова
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