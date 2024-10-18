МИД назвал ошибкой публикацию сообщения о военных КНДР во Владивостоке

Сообщение в телеграм-канале представительства МИД России во Владивостоке о якобы отправке северокорейских военных было отправлено по ошибке. Об этом сообщили в представительстве министерства.

«Типичный случай того, как личное сообщение отправлено не адресату, а в канал», — приводит «Лента.ру» сообщение представительства.

Ранее официальный телеграм-канал представительства опубликовал ссылку на статью южнокорейского агентства Yonhap, в которой говорилось, что власти Северной Кореи перебросили 1,5 тысячи военных во Владивосток. При этом под новостью стоял комментарий: «Страшно?». Вскоре пост был удалён.