В Госдуме и РПЦ одобрили увлечение «монастырингом» среди молодёжи

Депутаты Госдумы поддержали явление «монастыринг», которое набирает популярность среди молодёжи. Зумеры уезжают в монастыри, чтобы поправить ментальное здоровье. В частности, новый молодёжный тренд положительно оценил парламентарий Виталий Милонов.

«Монастыринг — это правильное увлечение. Я всецело поддерживаю», — отметил парламентарий.

Положительную оценку новому увлечению молодёжи дали и в Русской православной церкви (РПЦ), пишет SHOT ПРОВЕРКА. Там отметили, что интерес молодёжи можно только поприветствовать. А вот пользователи соцсетей разделились на два лагеря. Некоторые поддерживают «монастыринг» и одобряют идею духовной перезагрузки. Однако часть людей сравнивает течение с квадробингом, а многие называют это очередным хайпом.