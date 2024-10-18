В Госдуме и РПЦ одобрили увлечение «монастырингом» среди молодёжи
Депутаты Госдумы поддержали явление «монастыринг», которое набирает популярность среди молодёжи. Зумеры уезжают в монастыри, чтобы поправить ментальное здоровье. В частности, новый молодёжный тренд положительно оценил парламентарий Виталий Милонов.
«Монастыринг — это правильное увлечение. Я всецело поддерживаю», — отметил парламентарий.
Положительную оценку новому увлечению молодёжи дали и в Русской православной церкви (РПЦ), пишет SHOT ПРОВЕРКА. Там отметили, что интерес молодёжи можно только поприветствовать. А вот пользователи соцсетей разделились на два лагеря. Некоторые поддерживают «монастыринг» и одобряют идею духовной перезагрузки. Однако часть людей сравнивает течение с квадробингом, а многие называют это очередным хайпом.
Как уже писал Life.ru, у зумеров набирает популярность новое течение под названием «монастыринг». Так, молодые люди массово уходят в храмы за успокоением души. Там юношам и девушкам дают работу, еду и спальные места. «Православный ретрит» длится около месяца, этого зумерам хватает, чтобы прийти в норму.
ТАСС / Валерий Шарифулин