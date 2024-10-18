В России патентуют технологию для бесконтактной оплаты покупок с iPhone

Отечественная технология для оплаты через Phone «Волна» сейчас находится в процессе патентования, рассказал гендиректор Национальной системы платежных карт (НСПК) Дмитрий Дубынин. Технологию продолжат развивать в зависимости от пожеланий потребителей.

«Мы сейчас в процессе как раз-таки патентования, завершения всех процедур. Но очень важно то, как поддерживают такое решение именно банки, потому что такие инновационные технологии делаем, в первую очередь, конечно же, для граждан... но банки не менее важны, потому что для нас именно интерфейсы банков там, где такие услуги будут оказываться, как раз имеют очень большое значение», — объяснил Добрынин в интервью РБК.

Прототип технологии будет работать через Bluetooth, что обеспечит ещё более скоростную оплату. Однако банкам придётся закупать POS-терминалы, поддерживающие Bluetooth. В некоторых из них эта функция уже есть, как и опции сканирования QR и биометрии.