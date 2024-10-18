Новости
СВО
Происшествия

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
18 октября, 16:55

В России патентуют технологию для бесконтактной оплаты покупок с iPhone

НСПК занялась патентованием технологии «Волна» для оплаты покупок с iPhone

Отечественная технология для оплаты через Phone «Волна» сейчас находится в процессе патентования, рассказал гендиректор Национальной системы платежных карт (НСПК) Дмитрий Дубынин. Технологию продолжат развивать в зависимости от пожеланий потребителей.

«Мы сейчас в процессе как раз-таки патентования, завершения всех процедур. Но очень важно то, как поддерживают такое решение именно банки, потому что такие инновационные технологии делаем, в первую очередь, конечно же, для граждан... но банки не менее важны, потому что для нас именно интерфейсы банков там, где такие услуги будут оказываться, как раз имеют очень большое значение», — объяснил Добрынин в интервью РБК.

Прототип технологии будет работать через Bluetooth, что обеспечит ещё более скоростную оплату. Однако банкам придётся закупать POS-терминалы, поддерживающие Bluetooth. В некоторых из них эта функция уже есть, как и опции сканирования QR и биометрии.

Цены на iPhone 15 в России опустились до 60 тысяч рублей
Цены на iPhone 15 в России опустились до 60 тысяч рублей

Напомним, что уже около 20 банков заинтересовались «Волной» и хотят её протестировать. Если тестирование пройдёт удачно, технологию передадут банкам для интеграции в мобильные приложения. «Волна» сможет работать как в онлайн, так и в офлайн режиме.

Обложка ©

Freepik

Полина Никифорова
  • Новости
  • iPhone
  • Apple
  • Общество
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar

    Новости партнеров