Добровольцам СВО начнут давать статус ветерана в первый же день на фронте

Минобороны России предложило выдавать добровольцам статус ветерана боевых действий с начала участия в спецоперации (СВО), говорится в проекте подготовленного ведомством постановления. Данная инициатива должна позволить военным и их семьям получить меры соцподдержки.

«Принятие постановления позволит добровольцам, принимающим участие в СВО, получить статус ветерана боевых действий с момента начала его участия в операции», — говорится в документе.

Согласно предложению российского оборонного ведомства, удостоверения будут выдавать без необходимости подачи заявления. Для этого воинская часть, занимающаяся формированием добровольческих отрядов, должна в течение десяти дней после издания приказа о направлении лица в зону боевых действий передать необходимые сведения и документы в военный комиссариат по месту воинского учёта. В пояснительной записке отмечается, что внедрение данного предложения не потребует дополнительного финансирования из средств федерального бюджета.