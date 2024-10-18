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18 октября, 16:48

Добровольцам СВО начнут давать статус ветерана в первый же день на фронте

Минобороны предложило давать добровольцам статус ветерана с начала участия в СВО

Минобороны России предложило выдавать добровольцам статус ветерана боевых действий с начала участия в спецоперации (СВО), говорится в проекте подготовленного ведомством постановления. Данная инициатива должна позволить военным и их семьям получить меры соцподдержки.

«Принятие постановления позволит добровольцам, принимающим участие в СВО, получить статус ветерана боевых действий с момента начала его участия в операции», — говорится в документе.

Согласно предложению российского оборонного ведомства, удостоверения будут выдавать без необходимости подачи заявления. Для этого воинская часть, занимающаяся формированием добровольческих отрядов, должна в течение десяти дней после издания приказа о направлении лица в зону боевых действий передать необходимые сведения и документы в военный комиссариат по месту воинского учёта. В пояснительной записке отмечается, что внедрение данного предложения не потребует дополнительного финансирования из средств федерального бюджета.

Ранее Life.ru сообщал, что кабмин утвердил порядок выплаты компенсаций контрактникам и мобилизованным. Выплаты будут составлять 100% от пенсии за выслугу лет, которую военный получал на момент подачи обращения. Также будет учитываться время пребывания солдата в зоне боевых действий.

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ТАСС / Алексей Белкин

Наталья Демьянова
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