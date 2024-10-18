«Из реальности в сказку»: Начались съёмки фэнтези «Король и Шут. Навсегда»

В Мурманской области стартовали съёмки фэнтези-фильма «Король и Шут. Навсегда», сообщает пресс-служба «Кинопоиска». На больших экранах ленту покажут в 2025 году, а затем она станет доступна в онлайн-кинотеатре.

«По сюжету сказочную вселенную грозят уничтожить мертвецы, воскрешенные злодеем Некромантом. Чтобы спасти родных и друзей, Горшок похищает Андрея Князева из реальности в сказку, и они встают бок о бок на защиту созданного ими мира», — говорится в пресс-релизе.















В новом проекте Горшка и Князя вновь играют Константин Плотников и Влад Коноплев, а к ролям Принцессы, Кочерыжки и Вдовы вернулись Вера Вольт, Илья Хвостиков и Дарья Мельникова. Режиссёр — Рустам Мосафир, он же и снял нашумевший сериал про КиШ, который вышел в прошлом году.