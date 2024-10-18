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18 октября, 18:04

«Из реальности в сказку»: Начались съёмки фэнтези «Король и Шут. Навсегда»

В Мурманской области стартовали съёмки фэнтези-фильма «Король и Шут. Навсегда»

Кадр со съёмок фильма «Король и Шут. Навсегда». Обложка © VK / Кинопоиск

Кадр со съёмок фильма «Король и Шут. Навсегда». Обложка © VK / Кинопоиск

В Мурманской области стартовали съёмки фэнтези-фильма «Король и Шут. Навсегда», сообщает пресс-служба «Кинопоиска». На больших экранах ленту покажут в 2025 году, а затем она станет доступна в онлайн-кинотеатре.

«По сюжету сказочную вселенную грозят уничтожить мертвецы, воскрешенные злодеем Некромантом. Чтобы спасти родных и друзей, Горшок похищает Андрея Князева из реальности в сказку, и они встают бок о бок на защиту созданного ими мира», — говорится в пресс-релизе.

  • Кадр со съёмок фильма «Король и Шут. Навсегда». Фото © VK / Кинопоиск
    Кадр со съёмок фильма «Король и Шут. Навсегда». Фото © VK / Кинопоиск
  • Кадр со съёмок фильма «Король и Шут. Навсегда». Фото © VK / Кинопоиск
    Кадр со съёмок фильма «Король и Шут. Навсегда». Фото © VK / Кинопоиск
  • Кадр со съёмок фильма «Король и Шут. Навсегда». Фото © VK / Кинопоиск
    Кадр со съёмок фильма «Король и Шут. Навсегда». Фото © VK / Кинопоиск
  • Кадр со съёмок фильма «Король и Шут. Навсегда». Фото © VK / Кинопоиск
    Кадр со съёмок фильма «Король и Шут. Навсегда». Фото © VK / Кинопоиск
  • Кадр со съёмок фильма «Король и Шут. Навсегда». Фото © VK / Кинопоиск
    Кадр со съёмок фильма «Король и Шут. Навсегда». Фото © VK / Кинопоиск
  • Кадр со съёмок фильма «Король и Шут. Навсегда». Фото © VK / Кинопоиск
    Кадр со съёмок фильма «Король и Шут. Навсегда». Фото © VK / Кинопоиск
  • Кадр со съёмок фильма «Король и Шут. Навсегда». Фото © VK / Кинопоиск
    Кадр со съёмок фильма «Король и Шут. Навсегда». Фото © VK / Кинопоиск

Кадр со съёмок фильма «Король и Шут. Навсегда». Фото © VK / Кинопоиск

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В новом проекте Горшка и Князя вновь играют Константин Плотников и Влад Коноплев, а к ролям Принцессы, Кочерыжки и Вдовы вернулись Вера Вольт, Илья Хвостиков и Дарья Мельникова. Режиссёр — Рустам Мосафир, он же и снял нашумевший сериал про КиШ, который вышел в прошлом году.

А в ожидании нового сериала про легендарную рок-группу предлагаем проверить себя. Сможете ли вы вспомнить тексты песен «Короля и Шута» без ошибок? Только 5% фанатов группы могут безупречно пройти этот тест.

"Все думают, что мы живые. А это не так": Топ-15 лучших цитат легендарного Горшка из "Короля и Шута"
"Все думают, что мы живые. А это не так": Топ-15 лучших цитат легендарного Горшка из "Короля и Шута"
Наталья Демьянова
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