«Из реальности в сказку»: Начались съёмки фэнтези «Король и Шут. Навсегда»
В Мурманской области стартовали съёмки фэнтези-фильма «Король и Шут. Навсегда»
Кадр со съёмок фильма «Король и Шут. Навсегда». Обложка © VK / Кинопоиск
В Мурманской области стартовали съёмки фэнтези-фильма «Король и Шут. Навсегда», сообщает пресс-служба «Кинопоиска». На больших экранах ленту покажут в 2025 году, а затем она станет доступна в онлайн-кинотеатре.
«По сюжету сказочную вселенную грозят уничтожить мертвецы, воскрешенные злодеем Некромантом. Чтобы спасти родных и друзей, Горшок похищает Андрея Князева из реальности в сказку, и они встают бок о бок на защиту созданного ими мира», — говорится в пресс-релизе.
В новом проекте Горшка и Князя вновь играют Константин Плотников и Влад Коноплев, а к ролям Принцессы, Кочерыжки и Вдовы вернулись Вера Вольт, Илья Хвостиков и Дарья Мельникова. Режиссёр — Рустам Мосафир, он же и снял нашумевший сериал про КиШ, который вышел в прошлом году.
А в ожидании нового сериала про легендарную рок-группу предлагаем проверить себя. Сможете ли вы вспомнить тексты песен «Короля и Шута» без ошибок? Только 5% фанатов группы могут безупречно пройти этот тест.