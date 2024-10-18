В офисе псковского «Яблока» прошли обыски по делу против Льва Шлосберга*

Силовики пришли с обысками в офис псковского отделения «Яблока» в связи с уголовным делом против заместителя председателя партии Льва Шлосберга*, которого подозревают в нарушении законодательства об иноагентах. Следователи изымают личные вещи, включая телефоны и офисное оборудование, сообщается в телеграм-канале политсилы.

Все сотрудники офиса были удалены с места происшествия, остался лишь сам Лев Шлосберг*. На место прибыл его адвокат Владимир Данилов, который оказывает подзащитному правовую поддержку.

Следствие изымает технику и ноутбуки. Сам Лев Шлосберг* отвергает обвинения и подчёркивает, что все требования закона им выполняются. Он также продолжает оспаривать свой статус в суде, а кассационная жалоба по этому вопросу в данный момент находится на рассмотрении в Верховном суде РФ.

Как ранее сообщал Life.ru, 2 октября 2024 года в псковской квартире Льва Шлосберга* прошли обыски, которые связаны с его делом о нарушении закона об иноагентах. Обыски также затронули квартиры его жены и 95-летнего отца.