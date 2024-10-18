Экс-гендиректор РВК Повалко получил четыре года за злоупотребление полномочиями

Экс-гендиректора Российской венчурной компании (РВК) Александра Повалко приговорили к четырём годам заключения за злоупотребление полномочиями. Об этом сообщили в пресс-службе судов общей юрисдикции столицы. Приговор вынес Таганский районный суд.

Александр Повалко в зале суда. Видео © Telegram / Суды общей юрисдикции города Москвы

«Назначить 4 года колонии общего режима. Взять под стражу в зале суда», — говорится в приговоре.

Сторона обвинения запрашивала семь лет общего режима для Повалко. Защита же настаивала на оправдании. После вынесения приговора, адвокат планирует обжаловать его. На видео — то, как Повалко заковывают в наручники и помещают в «аквариум».