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18 октября, 10:17

Экс-гендиректор РВК Повалко получил четыре года за злоупотребление полномочиями

Александр Повалко. Обложка © ТАСС / Антон Ваганов

Александр Повалко. Обложка © ТАСС / Антон Ваганов

Экс-гендиректора Российской венчурной компании (РВК) Александра Повалко приговорили к четырём годам заключения за злоупотребление полномочиями. Об этом сообщили в пресс-службе судов общей юрисдикции столицы. Приговор вынес Таганский районный суд.

Александр Повалко в зале суда. Видео © Telegram / Суды общей юрисдикции города Москвы

«Назначить 4 года колонии общего режима. Взять под стражу в зале суда», — говорится в приговоре.

Сторона обвинения запрашивала семь лет общего режима для Повалко. Защита же настаивала на оправдании. После вынесения приговора, адвокат планирует обжаловать его. На видео — то, как Повалко заковывают в наручники и помещают в «аквариум».

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Напомним, ещё в 2020 году у Повалко проводили обыски. Вскоре после этого его отправили под домашний арест. Позже представитель РВК пояснил, что главным образом изучается «исторический» портфель, то есть сделки 2012–2016 годов. Глав компании подозревают в инвестировании средств в собственные проекты.

Николай Рюмин
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