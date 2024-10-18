Полковника полиции взяли под стражу в Ярославле

Суд арестовал заместителя начальника управления уголовного розыска УМВД по Ярославской области Александра Репина, которого подозревают в получении крупной взятки. В СИЗО оперативник пробудет как минимум до 14 декабря, сообщает пресс-служба областного суда.

«Кировский районный суд города Ярославля удовлетворил ходатайство следователя и избрал в отношении Александра Репина меру пресечения в виде заключения под стражу сроком до 14 декабря 2024 года», — говорится в сообщении.

Как сообщал Life.ru, Репин был задержан накануне, 17 октября. В настоящее время ведутся следственные действия, и при подтверждении подозрений сотрудники УМВД планируют принять меры и к непосредственному начальнику подозреваемого — в отношении него начата служебная проверка. Из открытых источников известно, что в органах внутренних дел Репин работает с 1997 года, имеет звание полковника полиции. В 2016 году признавался лучшим оперативником за задержание группы угонщиков дорогостоящих машин премиум-класса.