Мать забитой до смерти трёхлетней малышки лишили родительских прав в Адыгее

В Адыгейске женщину лишили родительских прав на троих её детей после того, как её муж до смерти избил их трёхлетнюю дочь. Суд установил, что она не справлялась с обязанностями по воспитанию и не остановила насилие в семье. Об этом говорится в релизе пресс-службы судов Адыгеи.

Решение суда было вынесено на основании иска управления образования города Адыгейска. Женщину лишили прав на двух сыновей 2010 и 2014 годов рождения и дочь, родившуюся в 2017 году. В пресс-службе уточнили, что погибшая девочка была единственным общим ребёнком женщины и её мужа, тогда как другие дети были рождены от предыдущих отношений.

В настоящее время женщина находится под арестом, срок содержания под стражей продлён до 30 октября.