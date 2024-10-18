Мать забитой до смерти трёхлетней малышки лишили родительских прав в Адыгее
Суд Адыгеи: Мать лишили родительских прав после убийства отцом трёхлетней дочери
В Адыгейске женщину лишили родительских прав на троих её детей после того, как её муж до смерти избил их трёхлетнюю дочь. Суд установил, что она не справлялась с обязанностями по воспитанию и не остановила насилие в семье. Об этом говорится в релизе пресс-службы судов Адыгеи.
Решение суда было вынесено на основании иска управления образования города Адыгейска. Женщину лишили прав на двух сыновей 2010 и 2014 годов рождения и дочь, родившуюся в 2017 году. В пресс-службе уточнили, что погибшая девочка была единственным общим ребёнком женщины и её мужа, тогда как другие дети были рождены от предыдущих отношений.
В настоящее время женщина находится под арестом, срок содержания под стражей продлён до 30 октября.
Ранее Life.ru уже сообщал об этом инциденте, связанном с жестоким обращением с детьми. Мать трёхлетней девочки, которую до смерти избил её отец, была арестована и обвинена в истязании ребёнка. Согласно материалам следствия, 30 мая житель Адыгейска жестоко избил свою трёхлетнюю дочь, что привело к её гибели. Девочка вернулась в семью в марте 2024 года после проживания в социальном учреждении. За этот период она подвергалась регулярным издевательствам, а мать, несмотря на это, не предпринимала действий по защите ребёнка и не обеспечивала необходимую медицинскую помощь.
Shutterstock / FOTODOM / Motortion Films