Новости
СВО
Происшествия

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
18 октября, 19:44

Мать забитой до смерти трёхлетней малышки лишили родительских прав в Адыгее

Суд Адыгеи: Мать лишили родительских прав после убийства отцом трёхлетней дочери

В Адыгейске женщину лишили родительских прав на троих её детей после того, как её муж до смерти избил их трёхлетнюю дочь. Суд установил, что она не справлялась с обязанностями по воспитанию и не остановила насилие в семье. Об этом говорится в релизе пресс-службы судов Адыгеи.

Решение суда было вынесено на основании иска управления образования города Адыгейска. Женщину лишили прав на двух сыновей 2010 и 2014 годов рождения и дочь, родившуюся в 2017 году. В пресс-службе уточнили, что погибшая девочка была единственным общим ребёнком женщины и её мужа, тогда как другие дети были рождены от предыдущих отношений.

В настоящее время женщина находится под арестом, срок содержания под стражей продлён до 30 октября.

В Петербурге умер младенец, оставленный матерью с няней. У малыша был сломан череп
В Петербурге умер младенец, оставленный матерью с няней. У малыша был сломан череп

Ранее Life.ru уже сообщал об этом инциденте, связанном с жестоким обращением с детьми. Мать трёхлетней девочки, которую до смерти избил её отец, была арестована и обвинена в истязании ребёнка. Согласно материалам следствия, 30 мая житель Адыгейска жестоко избил свою трёхлетнюю дочь, что привело к её гибели. Девочка вернулась в семью в марте 2024 года после проживания в социальном учреждении. За этот период она подвергалась регулярным издевательствам, а мать, несмотря на это, не предпринимала действий по защите ребёнка и не обеспечивала необходимую медицинскую помощь.

Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM / Motortion Films

Кирилл Сосновских
  • Новости
  • Дети
  • Происшествия
  • Криминал
  • Адыгея, Республика
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar

    Новости партнеров