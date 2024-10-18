«Он меня спас, а я его»: Shaman рассказал своём отце

Популярный певец Shaman (Ярослав Дронов) стал хедлайнером нового мультимедийного спецпроекта «Вслед за отцом», организованного издательским домом «Аргументы и факты» в Год семьи.

Этот просветительский проект направлен на молодёжь и призван обратить внимание на важность роли отца в семье. В ходе презентации Shaman поделился личной историей о своём отце, который когда-то спас ему жизнь, а позже сам вышел на сцену вместе с сыном.

«Помимо того, что отец подарил мне жизнь, он однажды её и спас. Когда мне было лет 11 или 12, пошли мы с ним на рыбалку <…> Ловили мы в тот раз на разных берегах. Я на своём берегу поскользнулся, потерял равновесие. Конечно, сразу понесло течением, я попал в водоворот и стал тонуть. Отец мгновенно среагировал <…> Поплыл, сапоги потянули на дно, их пришлось сбрасывать, а на это нужно время. А я захлёбываюсь водой... Отец всё-таки успел, иначе бы я тут с вами не разговаривал», — поделился трогательной историей артист, которую приводит aif.ru.

Ярослав Дронов на презентации спецпроекта «Вслед за отцом». Фото © АиФ / Ирина Армэ

«Прошло много лет. Отец мой тоже музыкант, гитарист, но по возрасту вышел в тираж. Отец это дело сильно переживал <…> Я позвал его поучаствовать на моих концертах. Папа сперва отказывался, но я его всё-таки уговорил. Такая история: сначала он меня вытащил, потом я его», — закончил историю артист.

Проект поддержали Институт развития интернета, АНО «Национальные приоритеты» и Союз отцов. Он собрал истории 100 отцов, среди которых как обычные люди, так и известные личности, включая самого Дронова.