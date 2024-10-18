Похищенную 30 лет назад редкую виолончель XVII века вернули в Россию

Похищенная 30 лет назад виолончель работы известного итальянского мастера Джованни Батиста Роджери, ученика Николо Амати, была возвращена в Россию благодаря совместным усилиям российских и международных правоохранительных органов. Об этом сообщила помощник министра внутренних дел России, официальный представитель МВД России, генерал-майор полиции Ирина Волк в своём телеграм-канале.

Реликвия, являющаяся частью Государственной коллекции уникальных музыкальных инструментов Российской Федерации, была похищена в 1995 году у музыканта, которому её передали во временное пользование.

В Россию вернули похищенную виолончель XVII века работы Джованни Батиста Роджери. Видео © Telegram / Ирина Волк

Согласно заявлению Волк, спустя многие годы активных поисков виолончель Роджери была обнаружена на аукционе во Франции в 2018 году. Благодаря взаимодействию с Интерполом инструмент удалось снять с торгов. В дальнейшем выяснилось, что виолончель была перевезена в Италию, где её изъяли местные правоохранительные органы и поместили на временное хранение в подразделение карабинеров по охране культурного наследия.

«После проведения экспертного исследования предмета культурного наследия итальянской стороной принято решение о его возвращении Российской Федерации», — сообщила Волк.