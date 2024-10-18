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18 октября, 20:47

В Стамбуле из-за преступной схемы врачей погибли более 20 новорождённых

В Стамбуле задержаны 22 человека по делу о гибели младенцев

Группа врачей в Стамбуле, действовавшая по преступной схеме, переправляла новорождённых в частные клиники вместо отделений скорой помощи, что привело к гибели 21 младенца. Об этом сообщает газета Hürriyet.

Преступная схема включала договорённость с неонатальными клиниками, которые платили медикам за передачу детей. Вместо того, чтобы направлять новорождённых в отделения скорой помощи, врачи отправляли их в частные учреждения, что оказывалось смертельным для некоторых малышей.

Министр здравоохранения Турции Кемаль Мемишоглу подтвердил арест подозреваемых, среди которых как медики, так и лица немедицинского профиля. По его словам, власти приняли все необходимые меры предосторожности и наказания по отношению к преступникам. Из 47 участников схемы на данный момент задержаны 22 человека.

Власти также приостановили деятельность двух частных клиник, участвовавших в торговле младенцами.

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Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM / Gorodenkoff

Анатолий Цейко
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