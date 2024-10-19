До столицы за час: Между Ярославлем и Москвой возобновили авиасообщение

Прямое авиасообщение между Ярославлем и Москвой, приостановленное в 2022 году, вновь стало доступным. Об этом в своём телеграм-канале сообщил губернатор Ярославской области Михаил Евраев.

«Возобновили авиасообщение с Москвой. Первый рейс из столицы сегодня прибыл в ярославский аэропорт», — написал он.

Ранее рейсы по маршруту Ярославль – Москва выполняла авиакомпания «Аэрофлот», но полёты были приостановлены с 1 июня 2022 года.

Согласно сообщению, теперь полёты будут осуществляться по пятницам и воскресеньям на самолётах Bombardier CRJ100/200. Время в пути составляет около часа, а цена билета начинается от 2 тысяч рублей.

Евраев также напомнил, что помимо Москвы, из Ярославля выполняются рейсы в Санкт-Петербург, Сочи, Самару и Казань. Ведётся работа над открытием рейсов в Екатеринбург, Челябинск и Тюмень.

«Большие планы на развитие инфраструктуры аэропорта. Привлекли инвестора и к 2027 году планируем открыть два новых терминала — пассажирский и грузовой, благоустроить прилегающую территорию, построить причал на Волге. Наша цель — создать в регионе полноценный транспортный хаб, и наша воздушная гавань должна стать одним из ключевых его звеньев», — поделился планами Евраев.