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19 октября, 01:10

Российский ефрейтор в одиночку сбил восемь FPV-дронов ВСУ и спас штурмовую группу

Ефрейтор Стащищак сбил восемь украинских FPV-дронов, прикрывая штурмовую группу

Ефрейтор Андрей Стащищак уничтожил восемь FPV-дронов Вооружённых сил Украины (ВСУ), прикрывая штурмовую группу, которая продвигалась вглубь населённого пункта в рамках специальной военной операции. Об этом сообщили в Министерстве обороны России.

По данным ведомства, российские военные продвигались в глубину обороны противника, когда Стащищак занял позицию в здании с хорошим обзором для наблюдения. Украинские силы, пытаясь вернуть утраченные позиции, запустили в сторону российских войск FPV-дроны.

«При приближении беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) Андрей открыл огонь из штатного вооружения и метким огнём уничтожил восемь FPV-дронов, что позволило избежать потерь среди штурмовиков и успешно закрепиться на занятых позициях», — отметили в Минобороны.

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Ранее украинские войска перехватили видеопоток с FPV-дрона ВС России. Как оказалось, дрон летел прямо в укрытие бойцов ВСУ.

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VK / Минобороны РФ

Анатолий Цейко
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