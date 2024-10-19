Российский ефрейтор в одиночку сбил восемь FPV-дронов ВСУ и спас штурмовую группу

Ефрейтор Андрей Стащищак уничтожил восемь FPV-дронов Вооружённых сил Украины (ВСУ), прикрывая штурмовую группу, которая продвигалась вглубь населённого пункта в рамках специальной военной операции. Об этом сообщили в Министерстве обороны России.

По данным ведомства, российские военные продвигались в глубину обороны противника, когда Стащищак занял позицию в здании с хорошим обзором для наблюдения. Украинские силы, пытаясь вернуть утраченные позиции, запустили в сторону российских войск FPV-дроны.

«При приближении беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) Андрей открыл огонь из штатного вооружения и метким огнём уничтожил восемь FPV-дронов, что позволило избежать потерь среди штурмовиков и успешно закрепиться на занятых позициях», — отметили в Минобороны.