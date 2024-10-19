Вода в Чёрном море стала теплее, чем воздух на побережье Кубани

Бархатный сезон на юге России завершился и уже не вернётся в этом году, сообщил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд. Температура воды в Чёрном море сейчас заметно выше, чем температура воздуха на побережье, уточнил он в беседе с РИА «Новости».

«Заметное понижение температуры на юге европейской России, в Краснодарском крае, Крыму. Если в субботу ещё температура будет в диапазоне от 10 до 15 градусов, то в воскресенье, понедельник, вторник она будет от 8 до 12 градусов», — пояснил Вильфанд.

По его словам, температура воды в Чёрном море составляет около 20 градусов, тогда как на побережье, например в Сочи, воздух прогревается лишь до 15 градусов.