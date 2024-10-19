Мексиканские ВМС конфисковали более восьми тонн наркотиков

Министерство Военно-морских сил Мексики провело крупнейшую операцию по конфискации наркотиков за всё время существования ведомства. В ходе операции в районе побережья штата Мичоакан было изъято более 8,3 тонны незаконного груза и задержано 23 предполагаемых преступника, сообщили представители ВМС республики.

«Военнослужащие в ходе операции <…> изъяли примерно 8 361 кг незаконного груза. 23 предполагаемых нарушителя закона были задержаны, арестованы шесть небольших лодок к юго-западу от города Ласаро-Карденас (штата Мичоакан)», — говорится в официальном заявлении.

Среди задержанных плавсредств выделяется катер с тремя подвесными моторами длиной около 15 метров. В ВМС сообщили, что с его борта было изъято 93 упаковки с предполагаемыми наркотиками общим весом 2 179 кг.

Операция стала частью более масштабных усилий нового руководства страны, которое за последние 18 дней задержало 37 человек и конфисковало свыше 11 тонн наркотиков, а также несколько быстроходных судов и полупогружных аппаратов.