Российские войска вытеснили ВСУ с островов в дельте Днепра

Российские войска вытеснили украинские силы из островной зоны дельты Днепра в Херсонской области. Об этом сообщил губернатор региона Владимир Сальдо, его слова приводят РИА «Новости».

«В битве за острова наши воины побеждают. Враг вытеснен с островов, крупные под нашим непосредственным, а мелкие — под огневым контролем», — заявил он.

Сальдо добавил, что украинские диверсанты продолжают предпринимать попытки пересечь Днепр на «резиновых лодочках», однако большинство этих рейдов заканчивается гибелью нападающих. Российские артиллеристы поражают лодки на плаву, и лишь немногим удается избежать поражения.