Российские войска вытеснили ВСУ с островов в дельте Днепра
Сальдо: Российские силы взяли под контроль острова в дельте Днепра
Российские войска вытеснили украинские силы из островной зоны дельты Днепра в Херсонской области. Об этом сообщил губернатор региона Владимир Сальдо, его слова приводят РИА «Новости».
«В битве за острова наши воины побеждают. Враг вытеснен с островов, крупные под нашим непосредственным, а мелкие — под огневым контролем», — заявил он.
Сальдо добавил, что украинские диверсанты продолжают предпринимать попытки пересечь Днепр на «резиновых лодочках», однако большинство этих рейдов заканчивается гибелью нападающих. Российские артиллеристы поражают лодки на плаву, и лишь немногим удается избежать поражения.
Ранее ВС России ликвидировали украинских бойцов в Харьковской области. Военные с помощью беспилотников выявили несколько единиц боевой техники и живую силу ВСУ. Украинские войска пытались провести ротацию на своих боевых позициях, но российские военные не дали им этого сделать.
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