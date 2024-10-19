«‎Балакаете на мове!» Взбешённая украинка закатила скандал говорящим по-русски парням в кафе

В одном из кафе Киева произошёл скандал из-за посетителей, которые говорили на русском языке. Истерику закатила девушка. Судя по видео, ей не очень понравились парни за соседним столиком.

Скандал из-за русскоговорящей молодёжи произошёл в кафе на Украине. Обложка © Telegram / Киевский Движ

Девушка сделала замечание молодым людям, заявив, что в Незалежной «всё плохо» именно из-за них и русского языка. По её мнению, если бы ребята «балакали» на украинском, то всё обстояло бы значительно лучше. Скандалистка кричала, что Украина начинается с них.