«Балакаете на мове!» Взбешённая украинка закатила скандал говорящим по-русски парням в кафе
Украинка устроила скандал в кафе из-за русскоговорящих посетителей
В одном из кафе Киева произошёл скандал из-за посетителей, которые говорили на русском языке. Истерику закатила девушка. Судя по видео, ей не очень понравились парни за соседним столиком.
Скандал из-за русскоговорящей молодёжи произошёл в кафе на Украине. Обложка © Telegram / Киевский Движ
Девушка сделала замечание молодым людям, заявив, что в Незалежной «всё плохо» именно из-за них и русского языка. По её мнению, если бы ребята «балакали» на украинском, то всё обстояло бы значительно лучше. Скандалистка кричала, что Украина начинается с них.
Ранее русский язык запретили в украинских школах. Теперь дети не могут общаться на нём даже на переменах. Министерство образование страны поддержало данную идею. В рамках законопроекта появится полное ограничение общения на русском языке в пределах школы, несмотря на определённые протесты от граждан.
Telegram / Киевский Движ