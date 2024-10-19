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19 октября, 05:36

«‎Балакаете на мове!» Взбешённая украинка закатила скандал говорящим по-русски парням в кафе

Украинка устроила скандал в кафе из-за русскоговорящих посетителей

В одном из кафе Киева произошёл скандал из-за посетителей, которые говорили на русском языке. Истерику закатила девушка. Судя по видео, ей не очень понравились парни за соседним столиком.

Скандал из-за русскоговорящей молодёжи произошёл в кафе на Украине. Обложка © Telegram / Киевский Движ

Девушка сделала замечание молодым людям, заявив, что в Незалежной «всё плохо» именно из-за них и русского языка. По её мнению, если бы ребята «балакали» на украинском, то всё обстояло бы значительно лучше. Скандалистка кричала, что Украина начинается с них.

Украинцы вышли на улицы Одессы, чтобы защитить русскую культуру
Украинцы вышли на улицы Одессы, чтобы защитить русскую культуру

Ранее русский язык запретили в украинских школах. Теперь дети не могут общаться на нём даже на переменах. Министерство образование страны поддержало данную идею. В рамках законопроекта появится полное ограничение общения на русском языке в пределах школы, несмотря на определённые протесты от граждан.

Обложка ©

Telegram / Киевский Движ

Наталья Афонина
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