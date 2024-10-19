На Google-картах заметили загадочную «дверь» в вечных мерзлотах Антарктиды

Энтузиасты, которые любят штудировать Google Maps в поисках интересных находок, на этот раз обнаружили в вечных мерзлотах Антарктиды таинственную дверь, расположенную к юго-востоку от японской станции Сёва. Life.ru тоже отыскал её на карте.

Все объекты, возникающие в Антарктиде, если это не снег или лёд, моментально обрастают теориями в Интернете. Так, некоторые пользователи уже нашли доказательства тому, что это не что иное, как вход в жилище снежного человека. Другие утверждают, что это дверь может вести на борт погребённого под снегом космического корабля.

Однако реальность оказалась более прозаичной. По словам учёных из Университета Ньюкасла, на фото изображён тающий айсберг, застрявший на мелководье.

«Это особенность района неподвижного морского льда в Восточной Антарктиде», — пояснила изданию Daily Mail профессор гляциологии Бетан Дэвис.