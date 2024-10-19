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19 октября, 07:48

В Мурманске кондуктор троллейбуса избил 11-летнего мальчика до сотрясения мозга

В Мурманске ребёнка госпитализировали с закрытой черепно-мозговой травмой и сотрясением головного мозга. Фото © Life.ru

В Мурманске ребёнка госпитализировали с закрытой черепно-мозговой травмой и сотрясением головного мозга. Фото © Life.ru

В минувший вторник, 15 октября, в троллейбусе Мурманска кондуктор ударил 11-летнего ребёнка. Мать пострадавшего рассказала, что мальчика госпитализировали с закрытой черепно-мозговой травмой, сотрясением головного мозга и ушибом мягких тканей лица. Следственные органы СУ СК России по Мурманской области начали процессуальную проверку.

«Мой сын зашёл, оплатил проезд и сел, даже не разговаривал с кондуктором. Кондуктор — мужчина средних лет или молодой с бородкой. Мы написали заявление в полицию и жалобу в «Электротранспорт», — рассказала мать ребёнка редакции ТВ-21.

Сейчас в АО «Электротранспорт» проводят служебное расследование. Кондуктор отстранён от работы, а видеозапись произошедшего была направлена в полицию.

Ранее вопиющий случай произошёл в Кургане, где пьяный кондуктор автобуса вытолкнул на улицу одну из пассажирок. Очевидцы рассказали, что кондуктор цеплялся ко всем находившимся в салоне. Пассажиры также записали видео, на котором видно, как кондуктор ударил пассажирку и столкнул её со ступенек автобуса.

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Алена Пенчугина
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