В Мурманске кондуктор троллейбуса избил 11-летнего мальчика до сотрясения мозга
В Мурманске ребёнка госпитализировали с закрытой черепно-мозговой травмой и сотрясением головного мозга. Фото © Life.ru
В минувший вторник, 15 октября, в троллейбусе Мурманска кондуктор ударил 11-летнего ребёнка. Мать пострадавшего рассказала, что мальчика госпитализировали с закрытой черепно-мозговой травмой, сотрясением головного мозга и ушибом мягких тканей лица. Следственные органы СУ СК России по Мурманской области начали процессуальную проверку.
«Мой сын зашёл, оплатил проезд и сел, даже не разговаривал с кондуктором. Кондуктор — мужчина средних лет или молодой с бородкой. Мы написали заявление в полицию и жалобу в «Электротранспорт», — рассказала мать ребёнка редакции ТВ-21.
Сейчас в АО «Электротранспорт» проводят служебное расследование. Кондуктор отстранён от работы, а видеозапись произошедшего была направлена в полицию.
Ранее вопиющий случай произошёл в Кургане, где пьяный кондуктор автобуса вытолкнул на улицу одну из пассажирок. Очевидцы рассказали, что кондуктор цеплялся ко всем находившимся в салоне. Пассажиры также записали видео, на котором видно, как кондуктор ударил пассажирку и столкнул её со ступенек автобуса.