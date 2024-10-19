В Мурманске кондуктор троллейбуса избил 11-летнего мальчика до сотрясения мозга

В минувший вторник, 15 октября, в троллейбусе Мурманска кондуктор ударил 11-летнего ребёнка. Мать пострадавшего рассказала, что мальчика госпитализировали с закрытой черепно-мозговой травмой, сотрясением головного мозга и ушибом мягких тканей лица. Следственные органы СУ СК России по Мурманской области начали процессуальную проверку.

«Мой сын зашёл, оплатил проезд и сел, даже не разговаривал с кондуктором. Кондуктор — мужчина средних лет или молодой с бородкой. Мы написали заявление в полицию и жалобу в «Электротранспорт», — рассказала мать ребёнка редакции ТВ-21.

Сейчас в АО «Электротранспорт» проводят служебное расследование. Кондуктор отстранён от работы, а видеозапись произошедшего была направлена в полицию.