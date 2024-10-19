Земляки Зеленского учинили «огненную вендетту» подарку для ВСУ

На родине Владимира Зеленского в Кривом Роге местные сожгли бус волонтёра ВСУ, который тот собирался пожертвовать украинской армии. Об этом сам погорелец сообщил в соцсетях.

Машина волонтёра ВСУ в Кривом Роге. Видео © Telegram / Политика страны

На видео человек рассказал, что на машине не было никаких отличительных знаков, включая и чёрные номера, однако люди всё равно сумели выяснить, кому она принадлежит. По словам волонтёра ВСУ, его автомобиль сожгли подростки.