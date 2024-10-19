Земляки Зеленского учинили «огненную вендетту» подарку для ВСУ
В Кривом Роге сожгли автобус, которая должна была отправиться к ВСУ на фронт
Обгоревшая машина волонтёра ВСУ в Кривом Роге. Фото © Telegram / Политика страны
На родине Владимира Зеленского в Кривом Роге местные сожгли бус волонтёра ВСУ, который тот собирался пожертвовать украинской армии. Об этом сам погорелец сообщил в соцсетях.
Машина волонтёра ВСУ в Кривом Роге. Видео © Telegram / Политика страны
На видео человек рассказал, что на машине не было никаких отличительных знаков, включая и чёрные номера, однако люди всё равно сумели выяснить, кому она принадлежит. По словам волонтёра ВСУ, его автомобиль сожгли подростки.
Ранее глава полиции Киева Дмитрий Шумейко рассказал, что на Украине сожгли уже более 200 машин, принадлежавших военным. По его словам, чтобы на утро не встретить возле дома обугленный каркас собственного автомобиля, военнослужащим украинской армии стоит ставить их в закрытые гаражи.