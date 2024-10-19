В жёлтой зоне под Курском остались 11 беременных женщин
В жёлтой зоне в Курской области находятся ещё 11 беременных женщин. Они отказываются выезжать из-за своего хозяйства, за которым следят, рассказала главврач Курского областного перинатального центра Маргарита Антюхина в кулуарах проекта «Лидерство в медицине» в мастерской управления «Сенеж».
«Не могу не сказать, что в жёлтой зоне условных боевых действий у нас остаётся 11 беременных. Было ещё недавно 12, одну вывезли в родах», — сказала она ТАСС.
Несмотря на опасность, женщины не соглашаются покинуть дома, потому что «у них коровы, свиньи, курочки, уточки». Специалисты постоянно держат связь с каждой будущей мамой. Врачи также следят за их артериальным давлением и общим состоянием. Помощь медикам в работе с такими девушками оказывают военные врачи и дистанционно-консультативный центр.
«Совершенно нельзя сравнить поведенческие реакции девушек из приграничья с обычными беременными женщинами. Они абсолютно все спокойные, они чётко готовятся к родоразрешению и истерики у них нет. Это удивительно, но это так», — указала Антюхина.
Отметим, что уровней террористической опасности три: повышенный — синий, высокий — жёлтый, и критический — красный.
Ранее Life.ru рассказал о том, что солдаты ВСУ атаковали дом беременной женщины. Жильё многодетной семьи Латышевых сожгли. Сейчас они находятся в пункте временного размещения. По словам мамы семейства — Валентины, которая ждёт седьмого ребёнка, киевский режим оставил её и детей без единственного жилья. Несмотря на потерю крыши над головой, женщина и малыши получают всю необходимую помощь и медицинское обслуживание.
Shutterstock / FOTODOM / fizkes