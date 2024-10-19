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19 октября, 09:19

Москвичам пообещали потепление

Синоптик Ильин: 20 и 21 октября в Москву вернётся тепло

Москвичам рассказали о погоде на ближайшие три дня. По словам синоптика прогностического центра «Метео» Александра Ильина, 19, 20 и 21 октября на смену прохладе придёт потепление.

В субботу в столице ожидается переменная облачность и без осадков. Температура днём достигнет +8…+10 градусов. Ветер подует с запада со скоростью 3-8 м/с. В области столбики термометров покажут +5…+10 градусов. Воскресенье также порадует жителей и гостей Москвы хорошей погодой. Предстоящей ночью будет +3…+5 градусов, днём +8…+10.

«В регионе ночью от 0 до +5 градусов, а в дневное время +6…+11. Ветер северо-западный, от 3 до 8 метров в секунду», — добавил Ильин в беседе с интернет-изданием «Подмосковье сегодня».

Какая погода и температура будут в Москве на неделе и до конца октября 2024 года
Какая погода и температура будут в Москве на неделе и до конца октября 2024 года

В первый рабочий день следующей недели, 21 октября, ждать осадков тоже не надо. Днём температура воздуха поднимется до +7…+12 градусов, скорость северо-западного ветра составит 3-8 м/с.

Ранее россиянам рассказали, какой будет зима в 2024-2025 году. На юге страны ожидаются плюсовые температуры, а вот в некоторых регионах, например, в Сибири и в Якутии, морозы ударят с полной силой. Также они не обойдут стороной Москву и Подмосковье, где столбики термометров могут упасть до -30 градусов.

Обложка ©

freepik/prostooleh

Алёна Зиновьева
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