Москвичам пообещали потепление

Москвичам рассказали о погоде на ближайшие три дня. По словам синоптика прогностического центра «Метео» Александра Ильина, 19, 20 и 21 октября на смену прохладе придёт потепление.

В субботу в столице ожидается переменная облачность и без осадков. Температура днём достигнет +8…+10 градусов. Ветер подует с запада со скоростью 3-8 м/с. В области столбики термометров покажут +5…+10 градусов. Воскресенье также порадует жителей и гостей Москвы хорошей погодой. Предстоящей ночью будет +3…+5 градусов, днём +8…+10.

«В регионе ночью от 0 до +5 градусов, а в дневное время +6…+11. Ветер северо-западный, от 3 до 8 метров в секунду», — добавил Ильин в беседе с интернет-изданием «Подмосковье сегодня».

В первый рабочий день следующей недели, 21 октября, ждать осадков тоже не надо. Днём температура воздуха поднимется до +7…+12 градусов, скорость северо-западного ветра составит 3-8 м/с.