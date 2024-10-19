Истребители НАТО два часа искали над Румынией нарушителя с Чёрного моря, но не смогли его догнать

В Румынии четыре истребителя вылетели в ночь на субботу на перехват цели, которая нарушила воздушное пространство страны, но обнаружить её не смогли. Об этом сообщает пресс-служба министерства обороны.

«В субботу, 19 октября, около 2:30 ночи (совпадает с мск) радиолокационная система наблюдения румынской армии обнаружила небольшую воздушную цель в районе побережья Чёрного моря, примерно в 45 км к востоку от города Сфынту-Георге уезда Тулча. Для мониторинга ситуации были последовательно подняты в воздух два самолета F-18 ВВС Испании с 57-й авиабазы Михаил Когэлничану и два самолёта F-16 ВВС Румынии с 86-й авиабазы Борча», — сказано в докладе на сайте МО страны.

Судя по данным с радаров воздушного наблюдения, маршрут цели пролегал в направлении города Коджалак уезда Констанца. Она залетела вглубь страны на 19 км. При этом экипажи истребителей «не вступали с ней в визуальный контакт ни на одном этапе пути», говорят в министерстве. Система наблюдения потеряла сигнал радара в районе 4:30 утра, а воздушную тревогу отменили в 5.10 утра. После этого военные самолёты, которые не смогли выполнить задание, вернулись в места дислокации.