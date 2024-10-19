Умер автор «Стэнфордского эксперимента» Филип Зимбардо

На 92-м году жизни умер психолог и автор «Стэнфордского тюремного эксперимента» Филип Зимбардо. Об этом сообщили в Стэнфордском университете.

«Один из самых известных в мире психологов Филип Зимбардо ушёл из жизни 14 октября в своём доме в Сан-Франциско», — говорится в сообщении учебного заведения.

С 1960 по 1967 год Зимбардо занимал должность профессора психологии в колледже искусств и наук Нью-Йоркского университета. Затем он преподавал в Колумбийском университете, а с 1968 года стал профессором в Стэнфорде. В 2003 году вышел на пенсию, но продолжал вести лекции.

Исследователь стал известен благодаря проведению Стэнфордского эксперимента в 1971 году. Он собрал группу студентов, разделив их на две части: одни играли роль заключённых, а другие — надзирателей. Эксперимент был прекращён на шестой день, хотя изначально планировалось, что он продлится две недели. Это решение было принято из-за того, что ситуация якобы вышла из-под контроля: охранники начали проявлять садистские тенденции, а заключённые не справлялись с психологическим давлением.

В 2018 году американский писатель Бен Блум опубликовал статью, в которой охарактеризовал Стэнфордский эксперимент как инсценировку. Он утверждал, что нашёл в архивах университета запись разговора помощников Зимбардо с одним из «надзирателей», в котором им давались указания о том, как вести себя с «заключёнными». Тем не менее сам Зимбардо защищал свои труды, называя их «поучительной историей» о том, как социальные роли и внешнее давление могут сильно влиять на поведение людей.