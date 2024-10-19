Лукашенко заявил, что провёл переговоры с представителями стран Запада

Президент Белоруссии Александр Лукашенко сообщил, что у него 18 октября состоялись переговоры с представителями государств Запада. Об этом белорусский лидер заявил во время выступления в Воложине на празднике тружеников села «Дожинки», которое транслировалось на Первом информационном канале.

«Вчера у меня был такой непубличный день, но очень тяжёлый. Очень сложные, тяжёлые, но интересные переговоры с представителями западных государств. Я, разговаривая с ними, понял, насколько внимательно они наблюдают за нами. Насколько придирчиво они ищут, изучают наши ошибки и наши успехи. И когда нет средств массовой информации, они говорят честно и откровенно», — сказал глава Республики Беларусь.

Лукашенко добавил, что на встрече были представители «богатейших стран». По его словам, они завидуют белорусам, умеющим работать, жить и праздновать, как и их стране, нашедшей свой путь развития и достойно его преодолевающей.