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19 октября, 11:43

Стало известно, кто является отцом второго ребёнка чемпионки Липницкой

Хореограф Михайлов рассказал о свадьбе с чемпионкой Липницкой и рождении сына

Дмитрий Михайлов и Юлия Липницкая. Фото © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / mikhailov_d.s

Дмитрий Михайлов и Юлия Липницкая. Фото © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / mikhailov_d.s

Хореограф Дмитрий Михайлов поделился, что впервые был вынужден сделать обращение. Тренер сообщил о свадьбе с олимпийской чемпионкой Юлией Липницкой и рождении сына.

«Да, мы с Юлей поженились. И для нас обоих этот брак является первым. У нас недавно родился замечательный ребёнок, и это настоящее счастье! Мы спокойно рассказали бы про это тогда, когда посчитали бы нужным», — рассказал Михайлов в своих соцсетях.

Хореограф поблагодарил всех, кто поздравил семью с этими событиями, и пообещал показать сына, когда придёт время.

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Ранее стало известно, что Юлия Липницкая стала мамой во второй раз. СМИ сообщили, что отцом является не супруг Юлии Владислав Тарасенко, а некий «человек из мира фигурного катания». Теперь стало известно, кто отец ребёнка.

Алена Пенчугина
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