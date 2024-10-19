Стало известно, кто является отцом второго ребёнка чемпионки Липницкой

Хореограф Дмитрий Михайлов поделился, что впервые был вынужден сделать обращение. Тренер сообщил о свадьбе с олимпийской чемпионкой Юлией Липницкой и рождении сына.

«Да, мы с Юлей поженились. И для нас обоих этот брак является первым. У нас недавно родился замечательный ребёнок, и это настоящее счастье! Мы спокойно рассказали бы про это тогда, когда посчитали бы нужным», — рассказал Михайлов в своих соцсетях.

Хореограф поблагодарил всех, кто поздравил семью с этими событиями, и пообещал показать сына, когда придёт время.