Фигуристка Юлия Липницкая стала дважды мамой, но СМИ пишут, что муж ни при чём
Олимпийская чемпионка Юлия Липницкая стала мамой во второй раз
Юлия Липницкая и Владислав Тарасенко вместе воспитывают дочь Каталину, которая появился на свет в 2020 гоу. Обложка © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / sunnylipnitskaya
Олимпийская чемпионка по фигурному катанию Юлия Липницкая стала мамой во второй раз. Отцом ребёнка, как пишет «Спорт-Экспресс», является не её супруг Владислав Тарасенко, а некий «человек из мира фигурного катания». Его имя изданием не приводится.
Свою беременность звезда Олимпиады в Сочи не афишировала, но ей удалось до конца сохранить тайну об «интересном положении», принимая участие почти во всех в публичных мероприятиях нового сезона, в том числе в первом этапе юниорского Гран-при в Москве.
В соцсетях, которые Липницкая ведёт довольно активно, она ещё не похвасталась рождением второго ребёнка. В каком статусе находятся её отношения с Тарасенко, не известно.
Юлия Липницкая и Владислав Тарасенко познакомились в 2012 году, когда оба тренировались в группе Этери Тутберидзе. В 2020 году у пары родилась дочь Каталина.
Напомним, что в 2022 году мужа Липницкой призвали в армию в рамках частичной мобилизации. Его направили на подготовку на полигон в подмосковном Алабине, а позже стало известно, что супруг олимпийской чемпионки служит на передовой в Запорожской области.