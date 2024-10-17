Фигуристка Юлия Липницкая стала дважды мамой, но СМИ пишут, что муж ни при чём

Олимпийская чемпионка по фигурному катанию Юлия Липницкая стала мамой во второй раз. Отцом ребёнка, как пишет «Спорт-Экспресс», является не её супруг Владислав Тарасенко, а некий «человек из мира фигурного катания». Его имя изданием не приводится.

Свою беременность звезда Олимпиады в Сочи не афишировала, но ей удалось до конца сохранить тайну об «интересном положении», принимая участие почти во всех в публичных мероприятиях нового сезона, в том числе в первом этапе юниорского Гран-при в Москве.

В соцсетях, которые Липницкая ведёт довольно активно, она ещё не похвасталась рождением второго ребёнка. В каком статусе находятся её отношения с Тарасенко, не известно.