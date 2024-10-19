Белорусских солдат направили в Россию постигать военное искусство

Бойцы ВС Белоруссии отправятся в Россию, где пройдут обучение в одном из учебно-боевых центров. Об этом сообщил глава ГУ боевой подготовки военных Владимир Белый.

«Мы продолжаем плановую совместную подготовку наших военнослужащих на базе учебно-боевых центров Вооружённых Сил Российской Федерации. Буквально на днях завершил подготовку один из танковых батальонов. <...> Коллеги из России высоко оценили уровень подготовки наших военнослужащих. <...> Мы начинаем следующий этап — отправляем военнослужащих из соединений и воинских частей», — цитирует офицера пресс-служба Минобороны Республики Беларусь.

По словам Белого, российские военные поделились с белорусскими коллегами имеющимися на вооружении передовыми технологиями, а также показали, как применяется в военной подготовительной практике опыт, полученный в специальной военной операции. Бойцы ВС Белоруссии по возвращении домой станут штатными инструкторами в подразделениях и воинских частях, переняв всё лучшее и новейшее из российского военного ремесла.