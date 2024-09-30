В Белоруссии стартовал новый этап проверки готовности Вооружённых сил

В Белоруссии стартовал новый этап проверки соединений и воинских частей Вооружённых сил. Манёврами руководит начальник Генштаба — первый замминистра обороны Павел Муравейко. Об этом доложила пресс-служба республиканского Минобороны.

«Основной акцент проверки — на готовности и способности выполнять задачи по предназначению воинскими частями и подразделениями ВВС и войск ПВО», — говорится в сообщении.