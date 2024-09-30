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30 сентября, 12:29

В Белоруссии стартовал новый этап проверки готовности Вооружённых сил

В Белоруссии стартовал новый этап проверки соединений и воинских частей Вооружённых сил. Манёврами руководит начальник Генштаба — первый замминистра обороны Павел Муравейко. Об этом доложила пресс-служба республиканского Минобороны.

«Основной акцент проверки — на готовности и способности выполнять задачи по предназначению воинскими частями и подразделениями ВВС и войск ПВО», — говорится в сообщении.

Согласно заявлению ведомства, все военнообязанные в республике, в том числе находящиеся в запасе, обязаны пройти полный комплекс подготовки вооружения, военной и специальной техники к применению, выйти в назначенные районы.

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Недавно президент республики Александр Лукашенко предупредил весь мир, что нападение на Белоруссию станет началом третьей мировой войны. Также он отметил высокий уровень готовности армии к любому проявлению агрессии.

Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM / Fly Of Swallow Studio

Николай Рюмин
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