Один человек убит и двое ранены при ударе ВСУ по Алёшкам

За сутки во время обстрела украинских войск в городе Алёшки Херсонской области погиб один человек, ещё двое ранены. Об этом сообщил губернатор региона Владимир Сальдо в своём телеграм-канале.



«Вчера в результате обстрела со стороны украинских террористов в Алёшках произошла очередная трагедия — погиб 68-летний местный житель. Сегодня в результате повторного удара киевских террористов по городу контужена женщина 59 лет», — написал глава области.

Кроме того, по словам Сальдо, в населённом пункте Малая Лепетиха 64-летний мужчина был ранен в голову и ногу. Также украинская армия разрушила четыре частных домовладения в посёлке Днепряны. Губернатор добавил, что украинские войска обстреляли Каховку, Новую Каховку, Горностаевку, Каиры, Корсунку, Новую Маячку и Пролетарку, использовав в общей сложности за сутки 45 снарядов.