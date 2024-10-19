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19 октября, 10:41

Один человек убит и двое ранены при ударе ВСУ по Алёшкам

Сальдо: Во время украинского обстрела в Алёшках погиб человек

Последствия обстрела ВСУ в Алёшках. Фото © Telegram / Владимир Сальдо

Последствия обстрела ВСУ в Алёшках. Фото © Telegram / Владимир Сальдо

За сутки во время обстрела украинских войск в городе Алёшки Херсонской области погиб один человек, ещё двое ранены. Об этом сообщил губернатор региона Владимир Сальдо в своём телеграм-канале.


«Вчера в результате обстрела со стороны украинских террористов в Алёшках произошла очередная трагедия — погиб 68-летний местный житель. Сегодня в результате повторного удара киевских террористов по городу контужена женщина 59 лет», — написал глава области.

Кроме того, по словам Сальдо, в населённом пункте Малая Лепетиха 64-летний мужчина был ранен в голову и ногу. Также украинская армия разрушила четыре частных домовладения в посёлке Днепряны. Губернатор добавил, что украинские войска обстреляли Каховку, Новую Каховку, Горностаевку, Каиры, Корсунку, Новую Маячку и Пролетарку, использовав в общей сложности за сутки 45 снарядов.

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Ранее Владимир Сальдо рассказал, что российская армия вытеснила украинские подразделения из островной зоны дельты Днепра в Херсонской области. С его слов, под контроль ВС РФ перешли все крупные острова.

Владимир Озеров
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