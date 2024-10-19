В больнице Миасса скончался глава ОПГ «Турбазовские» Чащин

Минувшей ночью в Миассе Челябинской области умер глава организованной преступной группировки «Турбазовские» Сергей Чащин. Об этом рассказали осведомлённые источники.

Чащин скончался на 52-м году жизни. Примечательно, что его смерть никак не связана с криминалом: его состояние резко ухудшилось и он умер в больнице — в последние годы лидер ОПГ налегал на спиртное, рассказал собеседник URA.ru. С марта 2023 он участвовал в принудительных работах, до конца их срока ему оставался год.

Группировка «Турбазовские» возникла в начале 90-х годов, занимись её члены грабежом и рэкетом. Сперва ОПГ возглавлял бывший спецназовец Олег Георгица, но после того, как его убили, в банде произошёл раскол и самой крупной из отколовшихся фракций стал командовать Чащин. При нём «Турбазовские» стали принимать заказы на убийства. От их рук погибли директор ЗАО «Трек» Андрей Падучин и директор ООО «Надежда» Павел Сидоров.