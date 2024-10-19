В больнице Миасса скончался глава ОПГ «Турбазовские» Чащин
Глава ОПГ «Турбазовские» Серггей Чащин. Обложка © 74.ru / Евгений Емельдинов
Минувшей ночью в Миассе Челябинской области умер глава организованной преступной группировки «Турбазовские» Сергей Чащин. Об этом рассказали осведомлённые источники.
Чащин скончался на 52-м году жизни. Примечательно, что его смерть никак не связана с криминалом: его состояние резко ухудшилось и он умер в больнице — в последние годы лидер ОПГ налегал на спиртное, рассказал собеседник URA.ru. С марта 2023 он участвовал в принудительных работах, до конца их срока ему оставался год.
Группировка «Турбазовские» возникла в начале 90-х годов, занимись её члены грабежом и рэкетом. Сперва ОПГ возглавлял бывший спецназовец Олег Георгица, но после того, как его убили, в банде произошёл раскол и самой крупной из отколовшихся фракций стал командовать Чащин. При нём «Турбазовские» стали принимать заказы на убийства. От их рук погибли директор ЗАО «Трек» Андрей Падучин и директор ООО «Надежда» Павел Сидоров.
Ранее Life.ru рассказывал о том, что в Москве были арестованы пятеро членов ОПГ, орудовавшей в 90-х. Задержанных обвиняют в пяти убийствах и одном покушении. Известны их имена: Виктор Волков, Евгений Стерлядкин, Алексей Калмынин, Олег Мальцев и Александр Тулупов. ОПГ действовала вплоть до начала 2000-х.