Продажи товаров для квадроберов в России выросли в 45 раз с начала года

По итогам января-сентября продажи товаров для квадроберов выросли на 4800% в физическом выражении. Об этом сообщает РБК, ссылаясь на данные объединённой компании Wildberries и Russ.

Продажи увеличились на 4700% в денежном эквиваленте. В Москве рост составил 4200% по количеству проданных единиц и 4400% в денежном выражении. Пик интереса пришёлся на май. В последующие месяцы спрос на эту категорию товаров оставался на высоком уровне, однако сейчас наблюдается тенденция к постепенному снижению интереса.

«Частично это связано с масштабированием бизнеса маркетплейса, но прежде всего такой рост обусловлен эффектом низкой базы прошлого года, когда спрос на такие товары был точечным, а сейчас приобрёл более массовый характер», — рассказали в компании.

Уточняется, что первая продажа специализированного товара на Wildberries произошла 2 января 2022 года (карнавальная маска). В настоящее время на маркетплейсе представлено около 1,5 тысячи товаров, содержащих слово «квадробер». К ним относятся перчатки-лапы, хвосты и наборы для самостоятельного создания масок.